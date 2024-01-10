Разведчик ВСУ Крым: российские БПЛА не дают украинским бойцам выйти из укрытий

Удары российских дронов не позволяют украинским бойцам выходить из укрытий. На доминацию беспилотников пожаловался командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным Крым в интервью газете «Украинская правда».
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