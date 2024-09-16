ВККС дала согласие на арест экс-председателя Ленинского районного суда Ростова

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России дала согласие на арест экс-председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексея Куделина, который является фигурантом дела ростовских судей и обвиняется в получении взяток на 15 млн рублей.
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