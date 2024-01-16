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В Нижнем Новгороде прорвало трубу с кипятком: пострадали 11 человек

В Нижнем Новгороде прорвало трубу с кипятком: пострадали 11 человек

16 января в Нижнем Новгороде случилась авария на теплотрассе. Кипятком залило улицу и прохожих.В Нижнем Новгороде прорвало трубу с горячей водой: 11 человек (среди них двое детей) проходящих в этот момент момо, обратились за медицинской помощью с ожогами, сообщает Telegram-канал "Нижний без цензуры".

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