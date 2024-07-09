Омский военный, не желая служить, дважды уходил в самоволку - его поймали и отправили за решетку на 6 лет.
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Омский военный, не желая служить, дважды уходил в самоволку - его поймали и отправили за решетку на 6 лет.