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Курская дуга: Сырский сходит с ума — русские морпехи прорвались в Свердликово

Курская дуга: Сырский сходит с ума — русские морпехи прорвались в Свердликово

Появилась информация, что наши бойцы отбили стратегически важный населенный пункт на границе Около 60 украинских «элитных» военных убежали со своих позиций и отступили в сторону границы в Курской области.

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