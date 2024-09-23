Курская дуга: Сырский сходит с ума — русские морпехи прорвались в Свердликово

Появилась информация, что наши бойцы отбили стратегически важный населенный пункт на границе Около 60 украинских «элитных» военных убежали со своих позиций и отступили в сторону границы в Курской области.
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