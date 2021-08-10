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Ингушетия впервые представит на форуме Армия-2021 армейскую обувь и камуфляжную форму

МАГАС, 10 августа. /ТАСС/. Республика Ингушетия впервые примет участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" и представит армейскую обувь и камуфляжную форму местного производства, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

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