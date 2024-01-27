Год бродяжничества из-за проблем с памятью, кома после скачка температуры и укатившийся пациент: будни Крымского Центра медицины катастроф

С одной стороны, они спасают жизни. С другой – постоянно сталкиваются со смертью. Исполняющая обязанности директора ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Галина Буглак рассказала о случаях, которые потрясли даже опытных медиков.
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