Год бродяжничества из-за проблем с памятью, кома после скачка температуры и укатившийся пациент: будни Крымского Центра медицины катастроф

С одной стороны, они спасают жизни. С другой – постоянно сталкиваются со смертью. Исполняющая обязанности директора ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Галина Буглак рассказала о случаях, которые потрясли даже опытных медиков.