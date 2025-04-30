Излучения: по московским сценам бродили физики, разбойники и роботы-пылесосы

В середине весны московские театры вдруг «выстрелили» целой серией ярких премьер — и критик Влад Васюхин едва успевал бы добежать с Арбата до Большой Садовой, а оттуда, естественно, на Таганку — хорошо еще, что не все спектакли шли в один вечер.