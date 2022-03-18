Бадоса о победе над Кудерметовой: «Мы с ней уже три раза играли, и я всегда допускала одни и те же ошибки. Не хотела повторить их и четвертый раз»

Действующая чемпионка турнира в Индиан-Уэллс Паула Бадоса прокомментировала победу над Вероникой Кудерметовой.

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