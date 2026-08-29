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ТАСС

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В Московском военном округе с опережением графика возвели военный городок

В Московском военном округе с опережением графика возвели военный городок

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) с опережением графика завершили возведение современного военного городка в Московском военном округе (МВО).

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