В Московском военном округе с опережением графика возвели военный городок

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) с опережением графика завершили возведение современного военного городка в Московском военном округе (МВО).
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