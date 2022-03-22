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Рашевский о 0-3 в серии с ЦСКА: «Пропускаем глупые голы, сами себе проигрываем. Начнем следующий матч как будто счет 0-0»

Дмитрий Рашевский высказался о ситуации в серии с ЦСКА (0-3).  «Динамо» уступило в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина (1:2).

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