Рубль ждет пятый недельный рост

В пятницу российский рубль стабилизировался на отметке около 92 за доллар. Отечественную валюту ждет пятый недельный рост подряд, чему способствуют высокие процентные ставки и увеличение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров.
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