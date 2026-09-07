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Татар-информ

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Почти 160 тыс. татарстанцев запретили сделки с недвижимостью без личного участия

Почти 160 тыс. татарстанцев запретили сделки с недвижимостью без личного участия

Почти 159 тыс. жителей Татарстана с начала 2026 года установили запрет на регистрацию сделок с недвижимостью без личного участия собственника или его законного представителя.

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