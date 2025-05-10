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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Васильев о возможном допуске России на Олимпиаду: «Все идет к этому. В противном случае ИИХФ даже не заикалась бы об этом. Вероятнее всего, хоккеистов допустят в нейтральном статусе»

Дмитрий Васильев о возможном допуске России на Олимпиаду: «Все идет к этому. В противном случае ИИХФ даже не заикалась бы об этом. Вероятнее всего, хоккеистов допустят в нейтральном статусе»

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что ожидает рекомендации от МОК по вопросу допуска России на турнир в мае-июне.

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