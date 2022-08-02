В Томской области сотрудники полиции установили причастность директора управляющей компании к совершению преступления «прошлых лет»

Ранее сообщалось, что директор управляющей компании на почве раздела сфер влияний УК привлёк ранее судимых 37 и 51-летних местных жителей к совершению поджога автомобиля «непокорного» жильца одного из домов по улице Интернационалистов в областном центре, ущерб составил более 600 тысяч рублей.
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