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В Томской области сотрудники полиции установили причастность директора управляющей компании к совершению преступления «прошлых лет»

Ранее сообщалось, что директор управляющей компании на почве раздела сфер влияний УК привлёк ранее судимых 37 и 51-летних местных жителей к совершению поджога автомобиля «непокорного» жильца одного из домов по улице Интернационалистов в областном центре, ущерб составил более 600 тысяч рублей.

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