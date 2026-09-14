Представлен корпус Deepcool с экраном для температуры CPU и GPU

CH360 Digital Display WH получил три вентилятора в комплекте, поддержку видеокарт до 320 мм и радиаторов СЖО до 360 мм Deepcool представила на китайском рынке корпус CH360 Digital Display WH стоимостью 209 юаней.
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