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Представлен корпус Deepcool с экраном для температуры CPU и GPU

Представлен корпус Deepcool с экраном для температуры CPU и GPU

CH360 Digital Display WH получил три вентилятора в комплекте, поддержку видеокарт до 320 мм и радиаторов СЖО до 360 мм Deepcool представила на китайском рынке корпус CH360 Digital Display WH стоимостью 209 юаней.

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