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А знаете, какое основное богатство страны?

А знаете, какое основное богатство страны?

Сидят два деда:— А помнишь, в армии что-то давали, чтобы женщин не хотелось?— Да-а, помню… Начинают действовать.

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Комментарии
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Z Muliphein
Чёт, мне кажется, в статье возникла некая подмена понятий сословности и профессиональности армии солдатчиной, помните, была такая, 25 лет при царе-батюшке?🤔
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5 час.
Владимир Негода
кто творил беспредел  в 91м знали , что творили ..... только у нас народ простой , повелся на их вранье  и теперь получаем по полной программе , с их подачи в стране разрушили все , что только можно и , по моему , все худшее - впереди !
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5 час.
Александр Батт
При современном вооружении и методах ведения боевых действий армия должна быть исключительно профессиональной. Профессионала надо снабдить новым вооружением. .      Мной разработан ГЕРМЕТИЧНЫЙ «Защитный разгрузочный жесткий бронекомбинезон» (патент № 2669169 от 11.09.2017), полностью защищающий тело бойца, кратно повышающий вооруженность, усиливающий мобильность за счет гусеничных электроприводов на каждой ноге, и обеспечивающий комфорт при любой погоде. При этом сам комбинезон вместе со всем закрепленным на нем вооружением абсолютно не давит на тело бойца.      Но внедрить не могу. В Министерстве обороны ссылаются на загруженность предприятий ВПК. А частным предприятиям, как я понял, невыгодно вкладываться в новшество, пока хорошо продаются устаревшие средства защиты.      Здесь нужно волевое решение по заказу профильным предприятиям указанного бронекомбинезона с обеспечением финансирования.      Обращаюсь к компетентным чиновникам, явите такую волю, ради сохранения жизни наших солдат на украинском фронте.      Обращаюсь к окопникам СВО, оцените и истребуйте для себя указанные бронекомбинезоны. Ведь это вам приходится идти в наступление под плотным огнем противника. К вам сейчас внимательно прислушиваются и производители вооружения и все должностные лица. Даже президент часто встречается с героями СВО.      Воспользуйтесь этой возможностью. Чтобы воевать безопасно и с комфортом.      Обратитесь по инстанции к вышестоящим командирам, а также к высокопоставленным проверяющим, кураторам, представителям и военным корреспондентам.      Всех у кого родственники, знакомые или друзья находятся на фронте прошу оповестить их об указанном бронекомбинезоне. Ведь им рано или поздно придется наступать на укрепленные пункты и города противника. Пусть запросят по инстанции усовершенствованную защиту всего тела.
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3 час.

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