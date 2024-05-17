А знаете, какое основное богатство страны?

Александр Батт

При современном вооружении и методах ведения боевых действий армия должна быть исключительно профессиональной. Профессионала надо снабдить новым вооружением. . Мной разработан ГЕРМЕТИЧНЫЙ «Защитный разгрузочный жесткий бронекомбинезон» (патент № 2669169 от 11.09.2017), полностью защищающий тело бойца, кратно повышающий вооруженность, усиливающий мобильность за счет гусеничных электроприводов на каждой ноге, и обеспечивающий комфорт при любой погоде. При этом сам комбинезон вместе со всем закрепленным на нем вооружением абсолютно не давит на тело бойца. Но внедрить не могу. В Министерстве обороны ссылаются на загруженность предприятий ВПК. А частным предприятиям, как я понял, невыгодно вкладываться в новшество, пока хорошо продаются устаревшие средства защиты. Здесь нужно волевое решение по заказу профильным предприятиям указанного бронекомбинезона с обеспечением финансирования. Обращаюсь к компетентным чиновникам, явите такую волю, ради сохранения жизни наших солдат на украинском фронте. Обращаюсь к окопникам СВО, оцените и истребуйте для себя указанные бронекомбинезоны. Ведь это вам приходится идти в наступление под плотным огнем противника. К вам сейчас внимательно прислушиваются и производители вооружения и все должностные лица. Даже президент часто встречается с героями СВО. Воспользуйтесь этой возможностью. Чтобы воевать безопасно и с комфортом. Обратитесь по инстанции к вышестоящим командирам, а также к высокопоставленным проверяющим, кураторам, представителям и военным корреспондентам. Всех у кого родственники, знакомые или друзья находятся на фронте прошу оповестить их об указанном бронекомбинезоне. Ведь им рано или поздно придется наступать на укрепленные пункты и города противника. Пусть запросят по инстанции усовершенствованную защиту всего тела.