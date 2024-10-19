Индийская государственная компания готовится запустить терминал для импорта российского СПГ

Индийская государственная компания Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) планирует ввести в эксплуатацию свой новый терминал по импорту СПГ, шестой в Индии, в декабре и январе и ведет переговоры с потенциальными поставщиками СПГ на долгосрочную перспективу, сообщили источники Reuters в пятницу.