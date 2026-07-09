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Глава сената Франции о словах Амарильи про Мбаппе: «Расистские замечания недостойны любого политического лидера. Надеюсь, последует должное наказание»

Глава сената Франции Жерар Ларше призвал наказать парагвайского сенатора Селесту Амарилью, которая резко высказалась в адрес капитана «трехцветных» Килиана Мбаппе .

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