Депутат Якубовский: россияне могут получить субсидию на оплату коммуналки

Россиянам положена субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг как одна из мер адресной поддержки. При расчете ее размера учитываются такие факторы, как общий доход и состав семьи, а также региональный стандарт стоимости коммуналки, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
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