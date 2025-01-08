Царьград Kremlin Pool/via Global Look Press/Globallookpress Судя по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева по ситуации с падением самолёта авиакомпании AZAL в Казахстане, в Баку уже приняли решение по поводу того, что виновата в трагедии русская сторона.