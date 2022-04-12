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Иногда встречаются такие рыцари, что лучше выйти замуж за его коня

Иногда встречаются такие рыцари, что лучше выйти замуж за его коня

Во время похорон. Хоронят знатного каменщика. Семья провожает усопшего,все плачут. Немного в стороне стоит мужчина и так горько плачет, чтосемью заинтересовало - кто это?- Вы знали усопшего?- Да я так его любил!!!!!! Он был моим большим другом.

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