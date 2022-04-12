Иногда встречаются такие рыцари, что лучше выйти замуж за его коня

Во время похорон. Хоронят знатного каменщика. Семья провожает усопшего,все плачут. Немного в стороне стоит мужчина и так горько плачет, чтосемью заинтересовало - кто это?- Вы знали усопшего?- Да я так его любил!!!!!! Он был моим большим другом.