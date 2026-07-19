Популярность музея мечей в Японии растет

Все больше иностранных туристов посещают Музей мечей Осафунэ в городе Сетоучи, на западе Японии, в Бидзэне, где они могут увидеть мечи, признанные национальными сокровищами, и понаблюдать за работой мастеров-оружейников, сообщает 19 июля японское деловое агентство Kyodo News.
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