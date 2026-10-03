NYT: удары по мостам в Киеве могут привести Украину к логистическому кошмару

Удары ВС России по мостам в Киеве могут привести к логистическому кошмару по всей Украине. Об этом написала американская газета The New York Times.
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