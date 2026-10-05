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Татар-информ

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Жительница Казани, сбившая переползавшего дорогу мужчину, пойдет под суд

Жительница Казани, сбившая переползавшего дорогу мужчину, пойдет под суд

Жительницу Казани, сбившую переползавшего дорогу мужчину, будут судить. Ранее «Татар-информ» уже сообщал об этом ДТП.

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