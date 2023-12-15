Приметы и поверья на Ивана Молчанника, который отмечают 16 декабря 2023 года Александр РезниченкоПо церковному календарю, 16 декабря 2023 года, православные христиане могут узнать о традициях и верованиях, связанных с этой датой.
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