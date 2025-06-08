Российские школьники пятых-седьмых классов начнут изучать историю по новой программе

Часы на изучение этого предмета будут увеличены с 1 сентября С 1 сентября 2025 года российские школьники пятых-седьмых перейдут на новую программу по истории, часы на изучение предмета увеличатся, сообщает РИА Новости.
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