В Ногинске в печенье для СИЗО нашли 146 граммов метадона

В Ногинске сотрудники СИЗО № 11 обнаружили в продуктовой передаче для арестованного печенье, пропитанное метадоном общей массой 146,1 грамма.
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