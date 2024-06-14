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Стройкомплекс Москвы

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Школа, детсад и стартап-студия появятся в Новой Москве в рамках МаИП

Школа, детсад и стартап-студия появятся в Новой Москве в рамках МаИП

Город предоставил инвесторам и застройщикам земельные участки общей площадью более 200 га в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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