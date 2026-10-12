Такого не было тысячу лет: Рекордное Эль-Ниньо выйдет на пик к концу 2026 года и устроит погодный экстрим во всем мире.

Эль-Ниньо приведет к росту погодных опасностей в России и мире EAST NEWS Явление Эль-Ниньо, влияющее на погоду во всем мире, стремительно усиливается.
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