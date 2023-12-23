На Netflix вышла первая часть "Мятежной луны" Зака Снайдера

На Netflix вышла космическая опера Зака Снайдера "Rebel Moon. Часть первая: Дитя огня". Это открывающая глава дилогии, которая выросла из идеи режиссера "Хранителей", "300 спартанцев" и "Лиги справедливости" снять собственный фильм по "Звездным войнам".