Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Он предупредил, зловещие заявления". Что зарубежные СМИ пишут о новом предложении Путина по Украине

"Он предупредил, зловещие заявления". Что зарубежные СМИ пишут о новом предложении Путина по Украине

Зарубежные СМИ назвали предложения президента РФ Владимира Путина по переговорам с Украиной "самыми конкретными" из тех, которые выдвигала Москва для завершения конфликта, при этом они отметили, что Киев вряд ли на них согласится.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
прекрасные условия! Россия как страна победитель несёт  мир! против ненужных жертв с обоих сторон!
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10 час.
VG
Vasily Golov
Предупредил. Хватит обсуждать варианты мира.Не надо метаться.
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10 час.

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