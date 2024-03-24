Инвестиционное агентство Молдовы (Invest Moldova Agency) выразило удовлетворение синергией, достигнутой с Viorica Cosmetic, ведущей молдавской компанией по производству косметики, в рамках участия в выставке Cosmo Perfumery & Cosmetics 2024 в Болонье (Италия).
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