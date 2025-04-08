Медикам стреляли в верхнюю часть тела “с намерением убить”

Экспертиза останков 15 палестинских парамедиков и сотрудников служб экстренного реагирования, которые были убиты израильскими войсками в Газе, показали, что в них были произведены выстрелы в верхнюю часть тела с “намерением убить”, по данным Палестинского Красного Полумесяца, который требует ….