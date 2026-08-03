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МОСИНФОРМ

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Свыше 2 тыс. тысяч столичных мастеров с инвалидностью стали участниками маркетплейса «Москва — добрый город»

Свыше 2 тыс. тысяч столичных мастеров с инвалидностью стали участниками маркетплейса «Москва — добрый город»

Социальный маркетплейс «Москва — добрый город» отметил пятилетие со дня запуска. За это время к проекту присоединились более двух тысяч мастеров с особенностями здоровья, а ассортимент продукции увеличился до более чем 1,9 тысячи наименований.

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