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Сколько может потерять Украина из-за неработающих портов?

Сколько может потерять Украина из-за неработающих портов?

Советник Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью DW*, что Зеленский предлагает РФ разные варианты перемирия: в воздухе, приостановку ударов по энергетике, а также заморозку боевых действий по линии фронта и начало переговоров.

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