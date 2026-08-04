Сколько может потерять Украина из-за неработающих портов?

Советник Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью DW*, что Зеленский предлагает РФ разные варианты перемирия: в воздухе, приостановку ударов по энергетике, а также заморозку боевых действий по линии фронта и начало переговоров.
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