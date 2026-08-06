Премьер-министр Монголии возглавит делегацию страны на ВЭФ

В Москве состоялась встреча советника президента России и ответственного секретаря Оргкомитета Восточного экономического форума Антона Кобякова с чрезвычайным и полномочным послом Монголии в РФ Дуламсурэнгийн Давой.
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