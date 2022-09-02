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Около 28 млн британцев не смогут позволить себе отопление зимой

Около 28 млн британцев не смогут позволить себе отопление зимой

Global Look Press/IMAGO/Christian Ohde Около 28 млн британцев в январе 2023 года не смогут позволить себе достаточным образом отапливать дома в том случае, если цены на электроэнергию, как прогнозируют эксперты, достигнут 6,2 тысячи долларов в год.

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