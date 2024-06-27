Сложный ностальгический тест, зритель из СССР будет в нем зверски плавать: 10 вопросов по комедии «Полосатый рейс»

Спорим, вы проплывете его так же красиво, как во-о-он та группа в полосатых купальниках! фото: фильм «Полосатый рейс» (1961)Свистать всех наверх! Форма одежды — парадная тельняшка! Зверскую серьезность лиц отставить и оставить в трюме — годовщина премьеры всеми любимой советской комедии «Полосатый рейс» же! Впервые она вышла в свободное плавание на экраны 63 года назад — 27 июня 1961-го.