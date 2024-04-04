Такие данные премьер-министр получил от работодателей Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что средняя зарплата в России - 73 тыс.
Мишустин рассказал, сколько зарабатывают россияне
Комментарии
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Алексей Рубин
Среднее арифметическое между зарплатой тунеядца-тадепутика и зарплатой труженика?))) Узкая прослойка высококвалифицированных специалистов с относительно высокой зарплатой для статистики погоды не сделают. Ох уж эта наука - статистика...
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