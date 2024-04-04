Мишустин рассказал, сколько зарабатывают россияне

Алексей Рубин

Среднее арифметическое между зарплатой тунеядца-тадепутика и зарплатой труженика?))) Узкая прослойка высококвалифицированных специалистов с относительно высокой зарплатой для статистики погоды не сделают. Ох уж эта наука - статистика...