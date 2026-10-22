❗️ Спасатели отводят воду от трёх домов в Алупке на Севастопольском шоссе По словам руководителя аварийно‑спасательных работ полковника внутренней службы Дмитрия Чорного, сил и средств для проведения работ достаточно.
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