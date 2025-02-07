19-летняя невеста Лепса снялась голой

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Невеста народного артиста России Григория Лепса, студентка Аврора Киба, снялась голой. Фото появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).