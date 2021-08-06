Сергей ЕПолитика«Вонючая русская!» – румынская нацистка напала на Мисс Молдова Румынская нацистка набросилась на Мисс Молдова 2008 года Яну Варнакову за то, что та разговаривала на русском языке.Вернуться к статье2010НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина ЕмельяноваОчень сомневаюсь в чистоплотности румынской нации...Особенно в моральной...Vladimir LioubimcevГрязная румынка! Тьфу!НадеждаФашисткое отродье!(((aleks virtМне тоже когда-то захотелось заскочить в оружейку за ПКМ, когда по улицам г. Хмельницка пошли ряженые бандеровцы и полицаи. До 1996 г я проживал на Украине. После отказа принятия воинской присяги на верность украинскому народу я перевез семью в Россию, где мне было плохо, благо работу сразу нашел. Однако, госпожа Яна Варнакова сама выбрала местом проживания Румынию. Что-то не нравится, уезжай из страны и чем раньше, тем лучше.Галина ЕмельяноваАссимилиция народов происходит очень трудно, это чрезвычайно долговременный процесс. Не надо забывать что всегда есть выбор. Я русская и хочу жить в среде соплеменников. Уважаю чужие языки, чужую ментальность, но быть как они не хочу. Как Омар Хайям: каждый выбирает по себе...Иван ИвановДа когда уже начнут бить по роже этих шавок.?.. Пахучая румынка.. Давно п...лей не получали твои сограждане? Память коротка у некоторых, нужно напоминатьАГАнастас ГергановМамалига взбеленилась...Юрий ЕрмоленкоОй,ой глядите какие цацы! Да если б не русские вы б продолжали зад лопухами вытирать и босиком по снегу бегать. Сволочи неблагодарные! Возомнили,себя, великими румынами, а на деле ноль без палочки!aleks virtХм ... каждый народ в своей стране, в принципе, вполне может объявить себя самым, самым ... Только, если проживаешь в стране, чуждой по языку, менталитету или по каким-либо еще соображениям, обязательно следует сделать выбор. Мне, собственно, было без разницы, я хорошо знаю (говорю, пишу) украинский и чешский языки, уверенно владею испанским и английским языками, но я был не согласен с политикой партии "Рух" и Правительства Украины. Уехал, не сомневаясь ... И правильно сделалАнна ЛисовскаяЦыганка обоссанная в себя поверила?aleks virtА, собственно, в чем дело? Какое нам дело до румын и молдаван? Ведь госпожа Яна Варнакова, русская по происхождению, является гражданкой Молдавии (или Румынии?). Это её, Яны Варнаковой, проблема. И я ей не сочувствуюАлександр Чаловhttps://youtu.be/Ucy6-4jF7ogБорис ВиленскийБыла бы русская. оттаскала бы за волосы и дала по морде.БОБорис ОсиповНадо напомнить...Ингерман Ланскаяи джугашвиль после войны, в благодарность им за это, отправлял эшелонами продовольствие, грабя Русских, что привело к голоду и канибализму.... ну это же русские. а не гейропейцы , которым упырь сильно хотел понравиться - слава Александра Благословенного упырю на атрофированные гениталии давиламиша дмитрукты просто русофобская тварь....Ингерман Ланскаященок, выли дрочить на порно-сайты - этим же ты постоянно занимаешься . а здесь не дрочать - тут взрослые беседуютNikolay GerasimenkoЦиганьё ебаное. Кому кому пасть открывать про "вонючесть"YPYuriy PintelinРумыны стали румынами благодаря тому, что из завоевали римляне. Даже сейчас от них прёт цыганством. Ели они всю жизнь мамалыгу и запивали вонючим вином. так что, скорее всего, они вонючие.Влас Семенюк*У кого чего болит тот о том и говорит *,а быдлам всё возвращается!Комментировать
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