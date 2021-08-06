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«Вонючая русская!» – румынская нацистка напала на Мисс Молдова

«Вонючая русская!» – румынская нацистка напала на Мисс Молдова

Румынская нацистка набросилась на Мисс Молдова 2008 года Яну Варнакову за то, что та разговаривала на русском языке.

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2010
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Галина Емельянова
Очень сомневаюсь в чистоплотности румынской нации...Особенно в моральной...
Vladimir Lioubimcev
Грязная румынка! Тьфу!
Надежда
Фашисткое отродье!(((
aleks virt
Мне тоже когда-то захотелось заскочить в оружейку за ПКМ, когда по улицам г. Хмельницка пошли ряженые бандеровцы и полицаи. До 1996 г я проживал на Украине. После отказа принятия воинской присяги на верность украинскому народу я перевез семью в Россию, где мне было плохо, благо работу сразу нашел. Однако, госпожа Яна Варнакова сама выбрала местом проживания Румынию. Что-то не нравится, уезжай из страны и чем раньше, тем лучше.
Галина Емельянова
Ассимилиция народов происходит очень трудно, это чрезвычайно долговременный процесс. Не надо забывать что всегда есть выбор. Я русская и хочу жить в среде соплеменников. Уважаю чужие языки, чужую ментальность, но быть как они не хочу. Как Омар Хайям: каждый выбирает по себе...
Иван Иванов
Да когда уже начнут бить по роже этих шавок.?.. Пахучая румынка.. Давно п...лей не получали твои сограждане? Память коротка у некоторых, нужно напоминать
Анастас Герганов
Мамалига взбеленилась...
Юрий Ермоленко
Ой,ой глядите какие цацы! Да если б не русские вы б продолжали зад лопухами вытирать и босиком по снегу бегать. Сволочи неблагодарные! Возомнили,себя, великими румынами, а на деле ноль без палочки!
aleks virt
Хм ... каждый народ в своей стране, в принципе, вполне может объявить себя самым, самым ... Только, если проживаешь в стране, чуждой по языку, менталитету или по каким-либо еще соображениям, обязательно следует сделать выбор. Мне, собственно, было без разницы, я хорошо знаю (говорю, пишу) украинский и чешский языки, уверенно владею испанским и английским языками, но я был не согласен с политикой партии "Рух" и Правительства Украины. Уехал, не сомневаясь ... И правильно сделал
Анна Лисовская
Цыганка обоссанная в себя поверила?
aleks virt
А, собственно, в чем дело? Какое нам дело до румын и молдаван? Ведь госпожа Яна Варнакова, русская по происхождению, является гражданкой Молдавии (или Румынии?). Это её, Яны Варнаковой, проблема. И я ей не сочувствую
Александр Чалов
https://youtu.be/Ucy6-4jF7og
Борис Виленский
Была бы русская. оттаскала бы за волосы и дала по морде.
Борис Осипов
Надо напомнить...
Ингерман Ланская
и джугашвиль после войны, в благодарность им за это, отправлял эшелонами продовольствие, грабя Русских, что привело к голоду и канибализму.... ну это же русские. а не гейропейцы , которым упырь сильно хотел понравиться - слава Александра Благословенного упырю на атрофированные гениталии давила
миша дмитрук
ты просто русофобская тварь....
Ингерман Ланская
щенок, выли дрочить на порно-сайты - этим же ты постоянно занимаешься . а здесь не дрочать - тут взрослые беседуют
Nikolay Gerasimenko
Циганьё ебаное. Кому кому пасть открывать про "вонючесть"
Yuriy Pintelin
Румыны стали румынами благодаря тому, что из завоевали римляне. Даже сейчас от них прёт цыганством. Ели они всю жизнь мамалыгу и запивали вонючим вином. так что, скорее всего, они вонючие.
Влас Семенюк
*У кого чего болит тот о том и говорит *,а быдлам всё возвращается!

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