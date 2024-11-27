ФБР обещает вознаграждение за информацию о похищенном из учебного центра Форт-Мур оружии Факт кражи 31 пистолета из учебного центра американской армии в Форт-Муре имеет давность уже более полугода.
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ФБР обещает вознаграждение за информацию о похищенном из учебного центра Форт-Мур оружии Факт кражи 31 пистолета из учебного центра американской армии в Форт-Муре имеет давность уже более полугода.
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