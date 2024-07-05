Ефимов: в Москворечье-Сабурове построят дома по реновации в рамках КРТ

На юге столицы находится участок, который на сегодняшний день используется неэффективно. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, он подлежит реорганизации в соответствие с программой комплексного развития территорий.
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