Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Смотрите видеообзор матча «Виктория» – «Барселона»: дубли Торреса и Хоры, голы Алонсо и Торре

Смотрите видеообзор матча «Виктория» – «Барселона». Каталонский клуб выиграл в Чехии (4:2) в 6-м туре Лиги чемпионов, однако с турнирной точки зрения этот матч уже ничего не значил.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх