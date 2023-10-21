Сатановский по факту публичный человек, из ТВ не вылазит, и ожидаешь от такого человека нормального поведения, и тут он такое отмочил, видно нервы сдали по полной программе, "назвал Марию "сильно-пьющей шм--й" в интервью у Евгения Додолева.
САТАНОВСКИЙ НАХАМИЛ МАШЕ ЗАХАРОВОЙ
Комментарии
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Кошмар
И что? А евреев там всего 0,6% на 2021 год. А сейчас, наверное, один Гольдштейн остался. Чтобы главарить...😀
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22 мин.
Алексей Смирнов
Всем евреям в России пора определиться, они русские евреи или израильские, то же самое и с русскими в Израиле. И на этом поставить точку, включая запрет на двойные гражданства.
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9 мин.
АБ
Александр Балушкин
В Биробиджан их не заселять иначе будет новый нарыв на дальнем востоке. В США их всех пусть бегут туда.
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28 сек.
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