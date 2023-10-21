САТАНОВСКИЙ НАХАМИЛ МАШЕ ЗАХАРОВОЙ

Кошмар И что? А евреев там всего 0,6% на 2021 год. А сейчас, наверное, один Гольдштейн остался. Чтобы главарить...😀

Алексей Смирнов Всем евреям в России пора определиться, они русские евреи или израильские, то же самое и с русскими в Израиле. И на этом поставить точку, включая запрет на двойные гражданства.