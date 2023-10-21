СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 844 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    А ПОТОМ мы окажемся в ситуации ПАЛЕСТИНЦЕВ!!Узбекистан предло...
  • Александр Балушкин
    В Биробиджан их не заселять иначе будет новый нарыв на дальнем востоке. В США их всех пусть бегут туда.САТАНОВСКИЙ НАХАМ...
  • Игорь Василевский
    Подчеркну, что послеотмены черты оседлости иужеи, или, по простому, жидовня, НЕ ПУТАТЬ с евреями портными, часовщикам...«Канун Исхода пра...

САТАНОВСКИЙ НАХАМИЛ МАШЕ ЗАХАРОВОЙ

САТАНОВСКИЙ НАХАМИЛ МАШЕ ЗАХАРОВОЙ

Сатановский по факту публичный человек, из ТВ не вылазит, и ожидаешь от такого человека нормального поведения, и тут он такое  отмочил, видно нервы сдали по полной программе, "назвал Марию "сильно-пьющей шм--й" в интервью у Евгения Додолева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кошмар
И что? А евреев там всего 0,6% на 2021 год. А сейчас, наверное, один Гольдштейн остался. Чтобы главарить...😀
Ответить
22 мин.
Алексей Смирнов
Всем евреям в России пора определиться, они русские евреи или израильские, то же самое и с русскими в Израиле. И на этом поставить точку, включая запрет на двойные гражданства.
Ответить
9 мин.
АБ
Александр Балушкин
В Биробиджан их не заселять иначе будет новый нарыв на дальнем востоке. В США их всех пусть бегут туда.
Ответить
28 сек.

Картина дня

наверх