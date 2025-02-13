«Верю, что еще сыграю за сборную в Евротуре или на чемпионате мира»

Челябинский «Трактор» весь сезон КХЛ лидирует в Восточной конференции. И хотя в последнее время он подпустил к себе главных преследователей в лице казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева», уральский клуб считается одним из фаворитов стартующего в конце марта плей-офф.
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