Проект для детей-сирот получил престижную премию

В основе благотворительного проекта — всероссийский чемпионат по футболу между командами детских домов и школ-интернатов Благотворительный проект «Будущее зависит от тебя» стал лауреатом в номинации «Ответственный бизнес» международной премии «#Мы вместе — 2024».