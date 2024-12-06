Проект для детей-сирот получил престижную премию

В основе благотворительного проекта — всероссийский чемпионат по футболу между командами детских домов и школ-интернатов Благотворительный проект «Будущее зависит от тебя» стал лауреатом в номинации «Ответственный бизнес» международной премии «#Мы вместе — 2024».
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