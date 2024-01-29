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Спички - не игрушка

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Латынина оголодала

Латынина оголодала

Тут это… Латынина* оголодала и хочет вернуться Они с Арестовичем** решили, что если начнут критиковать Зеленского, призывать Украину образумиться и вспомнить, кто её кормил последние столетия, то Россия их простит.

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