Тут это… Латынина* оголодала и хочет вернуться Они с Арестовичем** решили, что если начнут критиковать Зеленского, призывать Украину образумиться и вспомнить, кто её кормил последние столетия, то Россия их простит.
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